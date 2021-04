Growner cria app para apoiar controle de finanças das startups

Com a missão de ajudar os empreendedores a gerirem melhor as finanças, tanto familiares como das suas empresas, a Growner acelera a oferta do BankBook.

O aplicativo de gestão financeira tem o objetivo de facilitar o controle das finanças de forma simples e funcional, especialmente para quem ainda está iniciando ou precisa de apoio no acompanhamento e gestão dos recursos.

“Esse é o primeiro app de reembolso que oferece para funcionários da empresa, além das funcionalidades corporativas, uma ferramenta rica para a gestão das finanças pessoais”, conta o fundador e CEO da startup, Guilherme Silva. A startup está incubada no Centro de Empreendimentos em Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Desde meados de 2020, algumas versões foram lançadas e testadas junto aos usuários, até a apresentação oficial ao mercado no primeiro semestre deste ano.

Pelo BankBook, é possível estabelecer limites de gastos por categoria e receber avisos de vencimento de contas. Por meio de tecnologias incluídas na ferramenta, como um dispositivo de leitura de QR Code, o usuário pode extrair item a item das notas, como compras nos supermercados.

Cada pessoa da família recebe seu acesso e pode cuidar das finanças individualmente pelo site ou pelo aplicativo. Ali no ambiente virtual é possível estabelecer comunicação uma rica nos grupos, como compartilhar emojis e opiniões sobre determinada despesa, e até contestá-la. “Há uma área específica na qual as pessoas podem conversar e dar os seus argumentos sobre alguma despesa que, por acaso, possa não ter sido planejada”, relata Silva.

O Bankbook nasceu a partir de algumas vivências do empreendedor com a sua esposa, no momento em que ele passou por uma dificuldade financeira e ela precisou assumir mais os gastos. Agora, ele quer ajudar as pessoas e as startups a organizar as finanças.

“Queremos nos tornar a plataforma de finanças para apoiar desde amigos que dividem uma república ou apartamento até startups e pequenas organizações a se organizarem financeiramente”, acrescenta o empreendedor.

Por enquanto, a ferramenta é gratuita, mas a startup já está desenhando uma versão premium, que deverá envolver, por exemplo, dicas para melhorar a gestão financeira a partir de Inteligência Artificial. Esse é dos caminhos analisados para monetizar a operação.