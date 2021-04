Facebook tem mais de 40 vagas para estágio internacional em tecnologia

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

vagas abertas para latino-americanos em seu programa de estágio internacional. As posições são para engenheiros de software e engenheiros front end, nos escritórios dos EUA e do Reino Unido. O Facebook está com mais de 40abertas para latino-americanos em seu programa de estágio internacional. As posições são para engenheiros de software e engenheiros front end, nos escritórios dos EUA e do Reino Unido.

Com duração de 12 semanas, o início do programa é previsto para 2022 e os estudantes podem escolher entre 10 possíveis datas entre janeiro e setembro para começar, dependendo do cronograma de sua universidade.

A América Latina tem sido um importante celeiro de talentos na área de engenharia. Desde 2015, já foram contratados cerca de 380 estudantes latinos no programa e esse número tem aumentado devido ao bom desempenho dos estagiários da região, segundo a empresa.

Os benefícios incluem salário competitivo, acomodação, custo dos trâmites de visto, viagem de ida e volta, transporte e refeições, além de academia, plano de saúde, eventos, mentoria e acesso a equipamentos, como celular e computador.

Os requisitos mínimos são ter um ou mais anos de experiência com Perl, Java, Php, Python ou C++. O estudante deve estar atualmente matriculado em um programa de graduação e em processo de obtenção do grau de Bacharelado ou Mestrado em Ciências da Computação ou área relacionada.

Além disso, precisam se sentir confortáveis para se comunicar em inglês, já que as duas entrevistas acontecem com engenheiros dos escritórios do Reino Unido e dos Estados Unidos.