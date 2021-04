Magalu anuncia aquisição da SmartHint, solução de busca e recomendação

Seguindo o seu movimento intenso de aquisições de startups, a Magazine Luiza acaba de anunciar a compra da SmartHint, de Curitiba. A solução de busca e recomendação utiliza Inteligência Artificial para compreender o comportamento de cada cliente no e-commerce e, assim, personalizar e elevar a experiência de compra on-line.

A ferramenta, que tem como foco ajudar a melhorar a experiência do cliente na hora de fazer pesquisas no marketplace, agora passa a integrar o pilar estratégico Magalu as a Service (MaaS). Assim, oferecerá tecnologia de busca e recomendação de produtos para milhares de lojas conectadas à plataforma do Magalu.

“A Magazine Luiza é uma das empresas de varejo virtual mais respeitadas e competentes do País. São mais de 26 milhões de produtos disponíveis na loja on-line e no aplicativo e um sistema de busca e recomendação eficiente fará toda a diferença para melhorar a experiência do cliente”, destaca o diretor de negócios da SmartHint, Rodrigo Schiavini.

Entre os principais diferenciais que a startup oferece está a busca inteligente, que apresenta os produtos corretos independentemente da grafia no campo de busca, além de um sistema de busca por voz e comportamental, que apresenta os produtos mais relevantes para cada cliente com diversas opções de produtos semelhantes ao procurado.

A meta é deixar as buscas mais assertivas nas diversas categorias de produtos disponíveis no Magalu, como eletroeletrônico, eletrodoméstico, casa, moda, esportes, livraria, mercado e food delivery.

Com a aquisição, a startup pretende investir em inovação e desenvolvimento de novas tecnologias. Mesmo operando dentro do marketplace Magalu, a SmartHint segue atendendo normalmente seus mais de 1 mil clientes, além de seguir sendo uma opção para o e-commerce de forma geral, podendo ser contratada por lojas virtuais de diversos segmentos e tamanhos.

Além da SmartHint, recentemente a Magazine Luiza também adquiriu outras quatro empresas: a plataforma de supermercados VipCommerce; o app de delivery ToNoLucro; a plataforma de bares e restaurantes GrandChef e o Steal The Look, especializado em moda.