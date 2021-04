Sqed bate meta mínima na Captable e agora busca R$ 1,3 milhão

A Sqed atingiu no início da tarde desta quarta-feira (7) a sua meta mínima de captação via crowdfunding, de 866 mil, na CapTable, plataforma de investimentos em startups da StartSe (https://captable.com.br/projects/sqed).

O objetivo agora é alcançar o R$ 1,3 milhão. A maior parte dos investidores é do Sudeste “Ficamos felizes com esse rápido interesse demonstrado por investidores ao redor do Brasil. Isso mostra que o mercado já entendeu que a tecnologia brasileira pode ocupar espaço dentro das organizações e ganhar escala global. Sabemos do potencial do nosso produto e pretendemos bater a meta proposta para fazer nosso negócio multiplicar de tamanho”, destacou o CEO da Sqed, Luís Fernando Saraiva.

A Sqed oferece uma plataforma digital que se propõe a transformar a comunicação corporativa, tornando-a rápida, leve, objetiva, móvel, agradável e personalizável. Em poucos minutos é possível configurar e disponibilizar conteúdos corporativos para diferentes grupos de pessoas. A ideia é busca unir a simplicidade, mobilidade e velocidade do WhatsApp, o gerenciamento e notificações do Slack e a riqueza de conteúdo de uma intranet/extranet.

À frente da operação estão Luis Fernando Saraiva, ex-diretor de P&D na Hewlett Packard Enterprise (HPE), Anelise Nascente, ex-diretora de marketing do Magazine Luiza e Habbibs e Rogério Timmers, diretor de P&D na Hewlett Packard Enterprise.

O grande diferencial da Sqed é o seu modelo de negócio: um SaaS (Software as a Service), mas que não cobra por usuário. Dessa forma, é possível implementar a ferramenta em toda empresa, sendo assim uma solução mais acessível a todos os colaboradores.