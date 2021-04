Google anuncia a chegada ao Brasil do Nest Audio, caixa de som inteligente

O Google anunciou hoje (6) a chegada ao Brasil do Google Nest Audio, sua caixa de som inteligente com Google Assistente integrado. Projetado para reproduzir músicas, podcasts e outros tipos de áudios, o aparelho já está à venda pelo preço sugerido de R$ 849,00.

O Nest Audio é o segundo dispositivo da linha Nest a desembarcar no Brasil. O Nest Mini tem um formato circular de tamanho compacto, de menos de 10 cm de diâmetro e 200 gramas de peso. Já o lançamento o tem o formato de um retângulo, com medidas de 17,5cm de altura e 12,4cm de largura, e pesa pouco mais de 1 quilo.

O prouto conta com os benefícios do Google Assistente. Assim, é possível saber a agenda do dia, a previsão do tempo, a tradução de uma expressão em outro idioma ou criar lembretes para as tarefas. Se o usuário tiver outros dispositivos inteligentes na casa, poderá pedir, com a voz, para ele realizar uma série de tarefas, como assistir a um vídeo na TV, iniciar a limpeza da casa e controlar as lâmpadas.

Quem já tem um Chromecast poderá usar o novo alto-falante inteligente do Google para acionar a TV para assistir a filmes ou séries. Basta dizer, por exemplo, "Ok Google, assistir a Stranger Things no Netflix".

Uma equipe de especialistas em áudio, como músicos, produtores musicais, designers de som e especialistas em machine learning, trabalhou mais de 500 horas no produto.

"O nosso objetivo é garantir que o Nest Audio seja fiel à sonoridade idealizada pelo artista no momento em que gravou a música no estúdio", explica a Head de Marketing de Hardware do Google para a América Latina, Maia Mau.

Uma das grandes preocupações das pessoas com esses assistentes pessoais é a privacidade. De acordo com o Google, o microfone do Nest Audio pode ser completamente desligado a partir do interruptor do aparelho na posição “off” (a cor das luzes de LED vai mudar para laranja, indicando que ele está desligado).