Pivotar vai selecionar startups para corretora de câmbio

O Núcleo de Criatividade e Inovação, iniciativa da Executive Corretora de Câmbio criado e coordenado pela Pivotar, está com inscrições abertas até o dia 30 de abril para selecionar startups para parcerias de inovação aberta e possíveis investimentos.

O objetivo do NCI é criar um ambiente de convivência e sinergia entre a Executive Corretora de Câmbio e o ecossistema de inovação, como universidades, incubadoras, aceleradoras, poder público e startups. E, a partir disso, gerar negócios inovadores que possam ser utilizados pela empresa, pertencente ao Grupo Executive, com mais de 25 anos de mercado e atuação nas áreas de câmbio, turismo e investimentos.

O NCI está Instalado provisoriamente na sede da Executive, em Novo Hamburgo, mas já está em andamento uma negociação para a transferência do espaço para um parque tecnológico gaúcho. O núcleo trabalhará no conceito de inovação aberta, podendo comercializar tanto as suas próprias ideias quanto inovações de outras empresas.

O fundador e CEO da Pivotar, George Wieck, será o responsável pela seleção e habilitação das startups. “O principal benefício proporcionado às startups está no fato de poderem validar o seu plano de negócio perante os clientes da Executive e, caso a validação seja exitosa, usufruírem de todo o apoio administrativo e, dependendo da situação, receberem aporte financeiro”, destaca.