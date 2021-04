Estudo projeta recorde de investimentos em startups em 2021

Pelo jeito, 2021 será marcado por mais um ano de recorde para o universo das startups. Dados do Inside Venture Capital, relatório mensal realizado pelo Distrito Dataminer, o primeiro trimestre deste ano já contabiliza um total de US$ 1,9 bilhão em investimentos a jovens empresas brasileiras de base tecnológica. Foram 155 aportes e 54% dos US$ 3,5 bilhões investidos ao longo de 2020.

"A maturação do ecossistema, além de gerar um ambiente fértil para o surgimento de novos negócios, permite que mais startups cheguem em estágios mais avançados, necessitando de rodadas maiores. Este, sem dúvida, é um dos principais fatores deste volume expressivo", comenta o líder do Distrito Dataminer, Tiago Ávila.

Ele relembra que apenas quatro rodadas recebidas por unicórnios brasileiros concentraram cerca de US$ 1,2 bilhão, 62% do volume investido neste ano. É o caso dos aportes recebidos por Nubank, Loft, MadeiraMadeira e Loggi.

Somente em março de 2021, foram aportados US$ 962 milhões, distribuídos em 61 rodadas de investimentos. Entre as de destaques ao longo do mês, a maior da história destinada a uma startup brasileira: uma rodada de US$ 425 milhões na Loft, liderada pelo fundo norte-americano D1 Capital. Também chamaram atenção o aporte de US$ 125 milhões na startup mineira Hotmart, que anunciou ser avaliada em mais de US$ 1 bilhão e, ainda, uma captação de US$ 35 milhões da fintech Vórtx junto ao FTV Capital, fundo de Private Equity dos Estados Unidos.

Entre as rodadas em estágios iniciais, destaque para o aporte de US$ 1,1 milhão recebido pela Condoconta, fintech especializada em condomínios. Ela foi liderada pela Redpoint eventures e contou com a participação da Darwin Startups. A retailtech Gonddo, que desenvolve uma plataforma que visa empoderar o varejo independente, recebeu um aporte da Y Combinator, no valor de US$ 125 mil – no mês anterior, a startup já havia recebido US$ 420 mil, em uma rodada Seed liderada pela Iporanga Ventures.

O levantamento realizado pelo Distrito Dataminer também constatou que o primeiro trimestre de 2021 já concentra 56 transações de fusões e aquisições realizadas no ecossistema de inovação brasileiro.

O número é ligeiramente inferior ao total realizado em 2019, ano que reuniu 64 movimentações desta natureza. A maior parte das transações se concentrou no setor de retailtech, represen mer tando 16% do total. Em segundo e terceiro lugares ficaram fintech, com 14% do total, e TI, com 12%.