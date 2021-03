Microsoft e WOMCY buscam mulheres com histórias inspiradoras em cloud security

A Microsoft, em parceria com a organização WOMCY, responsável pela capacitação e incentivo à mulheres na área de cibersegurança, lançam o Momentum WOMCY & Microsoft: Porque eu Mereço!

A iniciativa irá selecionar casos de mulheres inspiradoras que atuam em cibersegurança. As 50 histórias selecionadas ganharão vouchers de certificação no mundo de Cloud – Microsoft Azure.

“A nossa parceria chega para complementar um dos objetivos da Microsoft, que é o de diminuir esse gargalo e a falta de diversidade no mercado de cloud security, dando evidência para as profissionais que já atuam na área”, relata o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Microsoft, Diego Micheletti.

Para participar, as profissionais devem acessar ooficial da iniciativa, preencher todas as informações solicitadas até 31 de março, e contar um momento especial em cibersegurança e porque a história deve ser uma das ganhadoras do voucher. As histórias escolhidas serão divulgadas no dia 19 de abril, pelas redes sociais da Microsoft e WOMCY.