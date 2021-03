ContaÁgil, startup de contabilidade, recebe R$ 1,3 milhão

Com crescimento de quase 500% nos últimos três anos e mais 20% só no último mês, a ContaÁgil vai receber um investimento de R$ 1,3 milhão liderado pelo Fundo Anjo, gerido pela DOMO Invest.

A startup de contabilidade, fundada por Fábio Pereira, Rubens Oleinski e Diógenes Dorneles da Rosa, está presente em mais de 46 cidades em 11 estados. A meta é triplicar o número de usuários e estar presente em todos os estados do Brasil, seguindo um caminho de crescimento até se transformar e uma fintech.

“O capital será utilizado para o fortalecimento da equipe de desenvolvedores e venda. Na plataforma, serão apresentadas novas funcionalidades, serviços e planos diferenciados de contratação”, comenta Pereira.

A ContaÁgil nasceu em 2017 como um SaaS de serviços contábeis e financeiros 100% on-line para pequenos negócios. Gradativamente avançou como uma plataforma de múltiplos lados, se conectando as principais soluções essenciais ao dia a dia empreendedor como fintechs, bancos, pequenos negócios, contadores e assessores financeiros.

Com a meta de crescer quatro vezes a base em 2021 com a startup, o empreendedor enxerga grandes desafios do mercado, mas acredita no amplo potencial do mercado no qual a startup está inserida. “Já abrimos mais de 30 oportunidades para novos integrantes. Esta nova equipe nos tornará mais ágeis e seguros para os desafios impostos pelo nosso crescimento”, aposta.