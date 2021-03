Lebes lança app que apoia montagem de produtos nas residências

Tradicional rede de varejo do Sul do Brasil, a Lojas Lebes segue investindo em tecnologia para qualificar a sua interação com os clientes. A rede, que prepara a abertura de até 40 novas filiais em 2021, com um modelo mais compacto de operação, a Lebes Express, lança um aplicativo de ordem de serviço.

Desenvolvido junto à uMov.me, a solução tem como foco melhorar a experiência dos clientes com a compra dos produtos que precisam de montagem na residência.

O aplicativo ainda não está disponível em todas as filiais, mas já tem previsão de expansão, e conta hoje com 139 profissionais, que atendem de 80 a 90 agendamentos diários.

O head de Logística da Lojas Lebes, Alessander Bernardes, comenta que a principal necessidade da empresa era solucionar problemas na jornada do cliente, desde o atendimento na loja até a montagem do produto adquirido.

“Agora o consumidor consegue saber o horário em que o prestador de serviço vai chegar a sua residência e quem é essa pessoa. Ele é abastecido de informações durante todo o processo”, destaca. A ferramenta conta ainda com uma pesquisa de satisfação.

A nova solução trouxe uma melhoria também para o time de montagem, colocando mais informações na palma da mão dos profissionais. Além do mapeamento de todo o seu processo, da agenda de clientes, do deslocamento, do tempo que vai levar para chegar ao cliente, também é possível registrar a prestação do serviço.

Bernardes explica que, uma vez que solucionou problemas com a montagem de móveis e outros produtos após a entrega, a solução gerou mais confiança aos clientes para realizarem suas compras. Isso porque, eles já deixam a loja com a montagem agendada.

O próprio vendedor visualiza a disponibilidade dos montadores via aplicativo e marca a visita conforme o melhor dia e horário para o cliente. Ao longo de todo o processo, o consumidor recebe notificações por SMS, como aviso da marcação do serviço, lembrete na véspera, comunicado de que o montador está a caminho e pesquisa de satisfação.

A solução também disponibiliza ao montador checklists de pré e pós-montagem, com possibilidade de registro em fotos e assinatura digital, bem como agenda completa das visitas a serem realizadas.

“Atuamos há dez anos focados em qualificar as entregas de soluções mobile das empresas, dando mais agilidade, precisão e segurança nos processos, além de contribuir com a jornada tecnológica das companhias”, comenta o CEO da uMov.me, Alexandre Trevisan.