InovAtiva seleciona 400 startups para aceleração on-line

inscrições Acontece no dia 30 de março o evento on-line de ativação da Região Sul da Comunidade InovAtiva. O tema do encontro, que acontece às 19h30, será “Tração - Vendas e Investimentos”. Assão gratuitas.

site O InovAtiva, maior programa de aceleração de startups da América Latina, vai selecionar até 400 startups para a primeira etapa do Ciclo 2021.1. As inscrições acontecem até o dia 04 de abril e podem ser feitas pelo

Serão quatro meses de trabalho. Ao final da aceleração, 160 startups são selecionadas para a segunda etapa do Ciclo e participam do InovAtiva Experience, evento de conexão com stakeholders do mercado.