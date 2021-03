Google anuncia taxas de operação livre de carbono em data centers

Em um movimento inédito, o Google Cloud divulgiu ontem as taxas de performance de energia livre de carbono em suas 24 regiões de cloud espalhadas pelo mundo. O dado permite que, a partir de agora, os clientes que utilizam a Google Cloud Platform (GCP) possam optar por quais dessas áreas farão o gerenciamento de seus dados, seguindo suas estratégias ambientais. No Brasil, a única região de Google Cloud da empresa operacional na América Latina, lançada em 2017 em São Paulo, já atua com 87% de sua operação com energia livre de carbono.

O Google atingiu a neutralidade de emissão de carbono em 2007 e, desde 2017, já adquiriu energia solar e eólica suficiente para igualar 100% do seu consumo de energia. Isso significa que o uso de energias alternativas já compensa a emissão de carbono gerado pela companhia. Em setembro de 2020, o Google anunciou ainda um novo objetivo: operar seus negócios em cloud em energia 100% livre de carbono, 24 horas por dia, sete dias por semana, em todas as regiões, até 2030.

Para chegar a essa marca, a próxima etapa será a descarbonização completa do fornecimento de eletricidade para os data centers da companhia, para assim oferecer suporte aos clientes do Google Cloud sendo a nuvem mais limpa do mercado.

“Para as empresas brasileiras, a boa notícia é que nossa região local, localizada em São Paulo, será uma grande aliada para diminuir a pegada de carbono dos seus negócios, já que opera 87% das horas do dia com energia limpa”, comenta Marco Bravo, Head do Google Cloud no Brasil.