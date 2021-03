O Brasil ama os investidores estrangeiros, diz Waengertner, no SXSW

Um ecossistema com diferentes oportunidades para as tech ventures, diverso, com talentos, com um ambiente regulatório construído para suportar empreendedores e investidores, culturalmente cada vez mais voltado ao empreendedorismo e com a presença massiva de instituições que suportam essas iniciativas inovadoras, como universidade e incubadoras.

Foi lançando mão destes argumentos que o co-fundador da ACE Startups, Pedro Waengertner, apresentou na terça-feira para o mundo as oportunidades de investimentos no Brasil. O brasileiro participou como palestrante do primeiro dia do SXSW 2021, evento que tradicionalmente acontece em Austin, nos Estados Unidos, mas que em função da pandemia ganhou a sua primeira versão digital esse ano.

“Vivemos um momento de maior maturidade do nosso ecossistema. Aprendemos como fazer, e esse é apenas o começo. As startups brasileiras estão ajudando a mudar a vida das pessoas de por diferentes caminhos”, ressalta. A ACE é uma das principais empresas brasileiras deste mercado de inovação. Já acelerou mais de 400 startups, contabiliza 19 exits e conta com 20 mil startups analisadas e registradas no seu banco de dados.

Waengertner destacou o fato de o Brasil ter alcançado o número de 12 unicórnios nos últimos três anos, como Nubank, VTEX, Creditas, 99 e iFood. “A grande maioria dos nossos unicórnios surgiu para ajudar a resolver problemas reais e estruturais do Brasil, como de logística e finanças. É diferente das startups criadas há 10 anos, que praticamente copiavam modelos”, destacou.

Ele citou ainda o fato destas empresas brasileiras estarem se tornando globais, caso da Gympass, Pipefy, Movile e VTEX e, assim, respondendo a demandas de outros mercados, como Estados Unidos, Europa e Ásia. “Isso é resultado do nosso rico ecossistema. Temos pessoas e metodologia para avançar”, acredita.

Um dos impulsionadores destes avanços, segundo o executivo, é a presença cada vez maior de recursos que vem de fora do País. O Brasil conta com mais de 220 venture capital ativos atualmente e 65% do capital aportado tem origem no mercado internacional.

“Amamos os investidores estrangeiros, pois eles trazem diferentes visões para ajudar o crescimento das empresas brasileiras. Com recursos financeiros e mentorias eles têm contribuído para empoderar e dar escala mais rapidamente a essas operações”, relata.

O ecossistema de startups brasileiro

13 mil startups

Brasil tem 50% das startups da América Latina

12 unicórnios em apenas 3 anos

O Brasil conta com mais de 220 venture capital ativos

65% do capital aportado tem origem em investidores estrangeiros