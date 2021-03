IBM anuncia complexo de datacenters no Brasil

A IBM anunciou ontem o início das operações de sua primeira IBM Cloud Multizone Region na América Latina, complexo de datacenters localizado no Brasil. A iniciativa é resultado do investimento da multinacional para apoiar a adoção de nuvem híbrida, à medida que empresas de todos os setores aceleram seus planos de transformação digital em resposta à pandemia da Covid-19.

"Estamos expandimos nossos investimentos e presença no Brasil oferecendo altos níveis de confiabilidade, segurança e controle para criar novos modelos de negócio baseados em uso massivo de dados e inteligência artificial, e apoiados em nuvem híbrida", comenta a gerente geral da IBM Brasil, Katia Vaskys.

Nesta primeira fase, estará disponível um conjunto de soluções de infraestrutura como serviços e de armazenamento, que ajudam a fornecer segurança e controle do tráfego da rede, proteção de dados sensíveis, sistemas de backup e recuperação.

Ao longo de 2021, o catálogo de IBM Cloud continuará a ser lançado, oferecendo opções de serviços de plataforma para ajudar os clientes a implementar arquitetura e aplicações de missão crítica em ambientes de nuvem híbrida e capacidades de inteligência artificial com IBM Watson, Blockchain, Internet das Coisas e Analytics.

A rede de IBM Cloud é projetada para oferecer baixa latência e alta segurança, ao mesmo tempo em que ajuda os clientes a atender aos requisitos de soberania e conformidade de dados – o que é especialmente importante para organizações em setores regulados, como serviços financeiros, governo e telecomunicações, entre outros.

Ao hospedar cargas de trabalho em IBM Cloud, nuvem pública da empresa, os clientes também poderão usar recursos entregues com IBM Hyper Protect Crypto Services. Assim, a ideia é que as companhias mantenham o controle de suas próprias chaves de criptografia, ou seja, os clientes são os únicos que podem controlar o acesso aos seus dados.

De acordo com a companhia, ao conectar três zonas de disponibilidade remota – todas independentes umas das outras – os clientes que hospedam cargas de trabalho em IBM Cloud podem ter a confiança de eventos de falha em potencial afetam apenas uma única zona, o que significa que eles podem executar cargas de trabalho de missão crítica continuamente em ambientes de nuvem híbrida e manter os negócios em funcionamento.

Dados da IDC projetam que, até 2022, cerca de 40% do PIB latino-americano seja digital, gerando US$ 460 bilhões em gastos com TI até 2023. Os investimentos em tecnologia de nuvem devem ser um fator chave para este crescimento, com 35% dos gastos com TI relacionados à computação em nuvem.

"A abertura da multizone region de IBM Cloud no Brasil é importante, uma vez que as empresas estão demonstrando um interesse maior em nuvem e isso pode ajudar as empresas latino-americanas a experimentar os benefícios de uma abordagem de nuvem híbrida e se diferenciar em seus setores", afirma o vice-presidente de consultoria da IDC América Latina, Alejandro Florean.