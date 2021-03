Tecnopuc e Instituto Caldeira firmam convênio para potencializar colaboração

O Tecnopuc e o Instituto Caldeira firmaram um convênio que busca aumentar as possibilidades de conexão entre os dois ecossistemas. A ideia é unir esforços para impactar positivamente a capital gaúcha e todo o Rio Grande do Sul por meio de negócios inovadores e projetos colaborativos.

“Estamos formalizando uma relação que já existe desde a concepção do Instituto Caldeira, que é o projeto número um do Pacto Alegre”, comenta o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy, relembrando as conversas que ocorreram há cerca de dois anos, junto com o Marciano Testa e Aod Cunha, e que resultaram nessa iniciativa. Testa, fundador do Agibank, esteve na assinatura do convênio, assim como Pedro Valério, diretor executivo do Caldeira.

Também marcaram presença o fundador da AnLab, Frederico Mentz, a gestora de Operações e Empreendedorismo do Tecnopuc, Flavia Fiorin, e o gestor de Negócios e Relacionamento do Tecnopuc, Rafael Prikladnicki. O coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, participou de forma virtual. Estiveram presentes ainda no encontro, que ocorreu no Caldeira, Daniel Randon, Ronald Krummenauer e José Renato Hopf, do Transforma RS.

A partir de agora, a perspectiva é que ocorra o compartilhamento dos recursos dos laboratórios do Tecnopuc e do ambiente do Instituto Caldeira, que poderão ser acessados pelas empresas que fazem parte de cada uma destas iniciativas. No caso do parque científico e tecnológico da Pucrs, isso inclui, por exemplo, o CriaLab, o FabLab e o Tecna. “Queremos estabelecer uma relação aberta, de muita colaboração, permitindo que as empresas possam se movimentar entre os dois ecossistemas e usar o que temos que melhor”, projeta Audy.