SXSW inicia nesta terça com primeira edição 100% digital

Nomes como Melinda Gates, Priya Parker, autora do livro The Art of Gathering: How We Meet and Why it Matters, e Richard Branson, fundador da Virgin Group, vão marcar presença na primeira edição on-line do SXSW. O tradicional evento, que reúne todos os anos milhares de pessoas em Austin, nos Estados Unidos, para uma grande conferência, mostras do Festival de Música, exibições do Festival de Cinema e networking, precisou se reinventar. Neste ano, será 100% digital.

Os números não são tão pomposos como nas edições presenciais, mas a curadoria dos participantes mereceu atenção especial. Estão previstos de 350 painéis, 160 filmes e 66 showcases de música. Debates sobre diversidade, inclusão e a indústria criativa terão peso especial. Bem como o atual momento que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, tema que estará presente em muitos painéis.

“Vamos falar muito sobre o bem estar das pessoas e como isso se traduz na indústria, na tecnologia e no futuro do trabalho”, conta Tracy Mann, International Business Development, Brazil do SXSW, a responsável pelo relacionamento dos brasileiros com o evento.

Ela comenta que não foi fácil para uma conferência deste porte, e tão voltada para o clima local e os relacionamentos que surgem na cidade americana quando ele acontece, se digitalizar. “Somos um evento genuinamente presencial e sempre tivemos esperança de que mundo teria melhorado. Demoramos a decidir abraçar ideia do digital e seguir e frente, mas agora que fizemos vai ser uma grande experiência”, projeta.

No ano passado, o SXSW foi o primeiro grande evento a ter que anunciar o cancelamento em função da pandemia, às vésperas da sua realização.

Para tentar criar novas conexões, agora digitais, a organização acelerou a sua plataforma, que vai permitir uma grande interação dos participantes, via app, das principais atrações do SXSW. Assim como eventos como Web Summit Lisboa fazem, será possível localizar na plataforma as pessoas com quem os participantes querem conversar ou marcar alguma reunião ou bate papo. “A nossa plataforma está de portas abertas para comunidade”, diz Tracy.