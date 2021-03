Healthplus está com chamada aberta para startups de saúde

Estão abertas até o dia 31 de março as inscrições para as healthtechs que desejam se tornar residentes do HealthPlus Innovation Center, uma iniciativa da GROW+ e do Tecnopuc - Parque Científico e Tecnológico da PUCRS.

Entre as áreas prioritárias estão players com soluções em medicina de precisão, gerenciamento de doenças crônicas, saúde preventiva, acesso à saúde, bem-estar e saúde mental, eficiência operacional, analise preditiva para gestão da saúde, ferramentas de comunicação e soluções de varejo para a saúde.

Para participar, as startups devem estar a partir da fase de prototipagem, em validação, tração ou escala. É mandatório que tenha CNPJ ativo e regularizado, sem qualquer tipo de pendência. As interessadas podem submeter as suas ideias no site

O Head do Healthplus, Cristiano Englert, comenta que a ideia é atrair mais empreendedores a participar de um intenso e rico networtking presencial e digital, sempre com o empreendedor no centro e a saúde como elemento principal de todas as ideias e inovações que estão sendo criadas. “O HealthPlus Innovation Center é um espaço com uma energia pulsante, no qual startups trazem soluções inovadoras para ajudar essa jornada de transformação de hospitais, operadoras de planos de saúde e a indústria”, conta.

As startups residentes terão um espaço exclusivo e poderão participar de eventos promovidos no local. Entre os benefícios exclusivos estão mentorias com nomes de referência do mercado, uma plataforma para acompanhamento e evolução da maturidade do negócio e acompanhamento de provas de conceito. Além disso, é a oportunidade para empreendedores fazerem parte do cluster exclusivo de inovação em saúde, ficando mais próximos de grandes empresas e instituições de saúde.

O HealthPlus Innovation Center foi criado para fomentar o empreendedorismo, a inovação e a cultura digital nas organizações de saúde através da colaboração e da cocriação entre startups e grandes organizações. O HealthPlus integra o Biohub PUCRS, uma iniciativa do Tecnopuc, do Instituto do Cérebro (InsCer), do Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) e das Escolas da Universidade.

"Em um contexto como o que vivemos em 2020 e seguimos neste início de 2021, nosso propósito é ser um vetor de transformação social a partir da inovação em uma área tão importante quanto a da saúde", destaca a coordenadora do Biohub PUCRS, Cíntia Becker.