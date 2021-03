Oito scale-ups gaúchas participam de aceleração da Endeavor

Oito empresas gaúchas foram selecionadas para a nova turma do programa de aceleração Scale-Up Endeavor 2021: Órulo, Nofaro, Grupo Voalle, Grupo Delta, Fueltech, Fleurity, Appmax e Anota AI.

Pelos próximos cinco meses, os indicados passarão por mentorias individuais e coletivas com acesso a rede de mentores e mentoras da Endeavor. Em função da pandemia, tudo acontecerá de forma remota.

Juntas, as scale-ups gaúchas escolhidas empregam mais de 750 pessoas. No ano passado, faturaram R$ 180 milhões, com um crescimento médio de 209% em relação a 2019.

“Essa é a nona turma que fechamos no Estado e é grande a expectativa, pois são empresas que estão crescendo em alta velocidade – mais de 200% em 2020 na comparação com 2019”, conta Marcus Gil, responsável pela Scale-Up Endeavor no Rio Grande do Sul.

Durante o primeiro semestre de 2021, a Endeavor vai acelerar, ao todo, 63 empresas de alto crescimento espalhadas por 15 estados do Brasil e do Distrito Federal — que faturaram, em 2020, R$ 2 bilhões e cresceram cerca de 240%.

As scale-ups são empresas maduras e inovadoras com soluções já validadas pelo mercado, com modelo de negócios escaláveis e em estágio de crescimento acelerado.

“Os empreendedores e empreendedoras de alto impacto são as principais alavancas do crescimento econômico sustentável, impulsionando o crescimento da renda, a criação de empregos, e o impacto no ecossistema de um País. Nosso objetivo é potencializar a aceleração dessas empresas, fazendo com que atinjam patamares ainda maiores neste ano”, revela Gil.

O programa já começou e a perspectiva é que encerre no final de junho. Durante esse período, as operações passarão por diversas etapas, que endereçarão os seus principais desafios de crescimento, como cultura, estratégia de crescimento, máquina de vendas e acesso à capital. Além, claro, dos desafios individuais de cada empresa, detectados no diagnóstico inicial feito.

“Ao final dessa jornada, queremos que as scale-ups participantes cheguem ao final tendo endereçado as questões que tinham ao iniciar o programa e já vislumbrando novos desafios de crescimentos”, aponta Gil.

A Endeavor é a rede global formada pelos empreendedores e empreendedoras à frente das empresas que mais crescem no mundo. No Brasil desde 2000, promove um ecossistema que estimula o crescimento e impacto dos empreendedores e empreendedoras que lideram scale-ups, representando 0,5% das empresas do Brasil, que geraram 1,6 milhões de empregos nos últimos três anos.