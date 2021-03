Hub One Porto Alegre já está com mais de 85% de ocupação

Inaugurado no final de 2019, o Hub One Porto Alegre já atingiu a marca de 85% de seus espaços ocupados. A terceira unidade do Feevale Techpark, resultado de uma parceria com o exoHub LIA, está localizada na Rua Cândido Silveira, 198, Bairro Auxiliadora. Já são mais de 70 startups e outras empresas conveniadas.

E tudo isso em meio à pandemia da Covid-19, que fez com que muitos negócios tivessem que tirar o pé do acelerador no ano passado. “Fomos todos atropelados pela pandemia e muitas empresas pediram para protelar projetos ou rescindiram contratos. Mas, seguimos firmes e é como se o mundo do ecossistema de inovação tivesse vida própria já que, independente da saúde pública e das questões macroeconômicas, continuou se movimentando”, celebra o reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov.

Um dos próximos passos é o lançamento no final de março de um fundo de investimentos, junto a um parceiro, para aportar recursos em startups.

O edifício do Hub One em Porto Alegre possui área total de 1.900m², sendo 720m² destinados a serviços e cursos da Universidade Feevale, incluindo graduação, pós-graduação e in company.

Os sete andares do prédio contam com suporte tecnológico de internet e com espaços para eventos, salas de reuniões, salas de aulas multidisciplinares e salas para utilização individual e reuniões remotas, além de restaurante/cafeteria.

Atualmente, são 34 empresas instaladas no Hub One POA, e vinculadas ao Feevale Techpark e Exo HUB. Destas, 24 usam o espaço físico e outras 10 são residentes externas. São mais de 50 pessoas utilizando a infraestrutura do prédio. No total, 91 companhias estão presentes nas três unidades do Feevale Techpark, em Campo Bom, Novo Hamburgo e Porto Alegre.

Prodanov faz questão de destacar que o Hub One não é um prédio, mas um conceito, um ecossistema de inovação para compartilhar conhecimento e pensar em soluções para o novo mundo em que vivemos.

“Não somos um ponto da universidade tradicional e nem um parque tecnológico como costumamos conhecer, mas um ambiente de encontro de pessoas criativas e de geração de ideias onde as pessoas se conectam para fazerem surgir dali grandes projetos”, explica.

A diretora de Inovação da Feevale, Daiana de Leonço Monzon, lembra que em 2020 houve muitas reinvenções e transformações das empresas que estão instaladas no Feevale Techpark. “No ano passado não diminuiu a quantidade de empresas no parque; pelo contrário, acabou aumentando. Muitas se reestruturaram para conseguir atender seu mercado e, inclusive, ampliaram outros tipos de serviço em função da transformação digital”, conta.