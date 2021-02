Birdie avança como plataforma de tour 3D no Brasil

A Birdie, startup que conecta fotógrafos a empresas para criar uma nova experiência de visitação virtual a ambientes, aposta no tour 3D como uma ferramenta para encantar os clientes e ganhar tração no mercado.

Mais de 6 mil imóveis já foram digitalizados, rendendo cerca de 300 mil imagens entre fotos, vídeos, plantas e tours virtuais. Com isso, a empresa, que nasceu em 2019 e integra o ecossistema do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), já é a plataforma que mais produz tour 3D no Brasil.

Os fundadores da iniciativa, Flávio Costa e Gustavo Mallmann, perceberam o quanto o mercado imobiliário estava demorando para entrar na onda digital, especialmente na oferta de ferramentas capazes de encantar os clientes em vistas on-line.

“A experiência de conhecer imóveis pela internet ainda era muito pobre, baseada em fotos de baixa qualidade que não demonstram como são, de fato os lugares”, recorda Costa, que é o CEO da operação.

Atualmente, a empresa tem forte atuação no mercado imobiliário, no setor hoteleiro e em outras áreas que precisam apresentar seus ambientes como diferencial e de forma digital. A ideia é que a pessoa não precise fazer uma visita presencial para entender aquela infraestrutura.

“Fazemos uso da tecnologia mais sofisticada no mundo para isso, que é o tour 3D. Assim conseguimos ir além da visão de 360, pois o cliente consegue ver a planta do ambiente em terceira dimensão”, explica.

A Birdie atua na prestação dos serviços e, para isso, além da equipe de fotógrafos, conta com um grupo interno de 17 pessoas. Esta é a equipe responsável pelas demandas de edição, de tratamento de imagem e, de apoio aos fotógrafos.

O CEO explica que, assim que novas parcerias são firmadas, a equipe recebe um treinamento e, após a capacitação, vai até o local para fotografar. Uma das parceiras é a Matterport, empresa que cria câmeras.

“Em apenas três dias produzimos todo o material, as fotos, o vídeo, o tour e a planta baixa. Para captar as imagens, são utilizados equipamentos específicos e importados dos Estados Unidos que criam modelos virtuais”, explica o empreendedor.

O ano de 2020 foi de consolidação da proposta de valor da empresa e da organização da operação para ser capaz de atender diversas demandas. A Birdie iniciou o ano de 2020 produzindo cerca de 60 tours virtuais e encerrou o mesmo ano produzindo dez vezes mais.

Para atender essa demanda, mantém uma equipe de fotógrafos distribuída em três capitais: Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. “Ficamos praticamente o ano passado todo operando em São Paulo, expandindo dentro da cidade. Hoje temos fotógrafos e uma equipe local que consegue atender toda a capital paulista. No meio do ano passado fomos para o Rio de Janeiro”, conta o CEO, já projetando para 2021. “Esse ano queremos entrar em novas capitais, como Belo Horizonte, Brasília e Curitiba”, complementa.

Formado em Administração, Costa já havia lançado outras duas startups antes da Birdie, a Agenciou e a Laçador de Ofertas – as duas também integram o ecossistema do Tecnopuc. Já Gustavo Mallmann é publicitário formado pela Escola de Artes e Design – Famecos e tinha uma experiência no mercado imobiliário, trabalhando com fotos e desenvolvendo tours virtuais.

As organizações que desejam apresentar seus espaços virtualmente devem entrar no site da Birdie e fazer o cadastro. Em alguns cliques, é possível agendar o dia e horário que o cliente gostaria de receber o profissional para capturar as imagens.