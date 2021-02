Pessoas confiam mais em robôs do que em humanos na relação com o dinheiro

A pandemia da Covid-19 aumentou a ansiedade financeira e a insegurança entre as pessoas ao redor do mundo mudou as atitudes e a maneira de como administrar as finanças.

Estudo realizado pela Oracle e pela especialista em finanças pessoais Farnoosh Torabi, com mais de 9 mil consumidores e líderes empresariais em 14 países, incluindo 500 brasileiros, descobriu que a 75% dos consumidores e líderes empresariais confiam mais em um robô para gerenciar as finanças do que em um ser humano.

Aliás, 69% deles confiam mais em um robô do que em si mesmos para gerenciar as finanças enquanto 76% confiam em robôs em vez de em suas próprias equipes financeiras.

E porque isso? Os consumidores querem robôs para ajudá-los a administrar suas finanças, liberando tempo para outras tarefas (39%), reduzindo gastos desnecessários (46%) e aumentando os pagamentos em dia (27%). Além disso, 93% deles acreditam que os robôs podem melhorar seu trabalho detectando fraudes (55%), criando notas fiscais (24%) e realizando análises de custo/benefício (30%).

Para o vice-presidente de Aplicativos da Oracle Brasil, Alexandre Maioral, os processos financeiros em nossos mundos pessoal e profissional tornaram-se cada vez mais digitais por muitos anos e os eventos de 2020 aceleraram essa tendência.

“Digital é o novo normal e tecnologias como Inteligência Artificial e chatbots desempenham um papel vital na gestão financeira. Nossa pesquisa indica que os consumidores confiam nessas tecnologias para acelerar seu bem-estar financeiro, em vez de consultores financeiros pessoais, e os líderes de negócios veem essa tendência remodelando o papel dos profissionais de finanças corporativas”, relata.

Confira outros resultados do estudo:

- Entre os líderes empresariais, a ansiedade financeira e o estresse aumentaram 176% e a tristeza 150%;

- 95% dos líderes brasileiros estão preocupados com o impacto da Covid-19 em sua organização, sendo as preocupações mais comuns a lenta recuperação econômica ou recessão (50%), cortes no orçamento (42%) e falência (41%).

- 91% dos consumidores brasileiros enfrentam temores financeiros, incluindo perda de emprego (34%), perda de poupança (41%) e nunca sair das dívidas (35%).

- Essas preocupações mantêm as pessoas acordadas à noite: 45% dos consumidores relataram perder o sono devido a suas finanças pessoais.

Fonte: Oracle e Farnoosh Torabi

123Seguro adquire Seguro com você desembarca no Brasil

Empresa quer se consolidar como a insurtech com maior projeção na América Latina

Ferrari está otimista com potencial do mercado brasileiro de seguros

A 123Seguro, empresa insurtech com maior presença na América Latina, anunciou o seu desembarque no Brasil através da aquisição da corretora digital local Seguro.com.vc.

Com 10 anos de experiência no setor de seguros, a empresa lidera seu segmento na Argentina, Colômbia e Chile e quer se consolidar como a insurtech, startup do setor de seguros, com maior projeção na América Latina.

“Chegar ao Brasil sempre foi um desafio para nós, já que é um mercado com grande potencial e oportunidades para o setor de seguros. Entramos no ano de expansão definitiva do nosso negócio”, afirma o CEO e Co-Fundador da 23Seguro, Martin Ferrari.

A Seguro.com.vc combina seus anos de experiência como corretora de seguros com ferramentas tecnológicas. Atualmente, mantém convênios com 13 seguradoras no Brasil e atinge com seus produtos clientes dos mais diversos segmentos.

Dessa forma, a 123Seguro ampliará sua oferta de seguros de vida, comercial e de automóveis, além de sua capacidade de trabalhar com as maiores seguradoras do mercado brasileiro.