Clientes da thyssenkrupp poderão programar manutenção via WhatsApp

A thyssenkrupp Elevadores está lançando um novo canal de atendimento via WhatsApp, iniciativa inédita na área de negócios de manutenção de elevadores. Porteiros, síndicos, administradores e moradores já podem solicitar atendimento técnico via aplicativo, além do atendimento via call center pelo 0800 ou pelo aplicativo Seu Elevador via smartphone. Pesquisa realizada pela empresa apontou que os clientes demonstraram interesse em usar o WhatsApp para se comunicar.

“A informação gerada via aplicativo vai direto para a equipe da Central de Atendimento que já opera a partir de uma lógica, que localiza qual técnico vai atender aquela demanda, levando em consideração o tempo de deslocamento, entre outros”, explica Helder Canelas, Head de Serviços da thyssenkrupp Elevadores para a América Latina.

O uso do WhatsApp junto ao técnicos de manutenção já acontece há mais de dois anos e serviu de base para a empresa lançar o uso do aplicativo também para os clientes. Atualmente, mais de 1,8 mil técnicos no Brasil já utilizam o aplicativo para se comunicar com equipes que prestam suporte às atividades de manutenção de elevadores.