Warren, fintech gaúcha, investe em espaço físico

Nem só do digital vivem as fintechs. A Warren, uma das novas empresas de investimentos mais promissoras do Brasil, acaba de inaugurar o primeiro espaço físico. O Espaço Warren está instalado em Porto Alegre, sede da operação, e busca oferecer um ambiente acolhedor para as pessoas que ainda preferem ter o contato físico no momento de decidir as suas estratégias de investimentos.

“Nos inspiramos em lojas de ruas das grandes marcas de investimentos globais, e esperamos que o público de Porto Alegre goste, visite e aproveite ao máximo esse espaço”, destaca a CMO da Warren, Paola Behs.

A decisão da empresa veio com a observação de que algumas pessoas ainda preferem o atendimento presencial ao digital. Ao abrir um espaço físico, será possível demonstrar a esse público como a empresa funciona por meio do trabalho dos especialistas de investimentos que estarão atendendo no local. “Sabemos que muitas pessoas ainda não entendem o modelo sem conflito de interesses e o Espaço Warren é um local que nos ajuda a contar essa história e fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais gente”, conta.

Para evitar aglomerações, a Warren dará prioridade aos visitantes com hora marcada, tomando todos os cuidados necessários conforme as recomendações da OMS. O Espaço funcionará das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.