CapTable vai captar de R$ 100 milhões para 40 startups em 2021

A CapTable, empresa especializada em investimentos para startups, quer captar R$ 100 milhões para 40 startups até o final de 2021. O valor será 900% maior do que foi captado para 11 startups no ano passado.

formulário Podem se candidatar empreendimentos digitais focados em inovação e que tenham alto potencial de escalabilidade que estejam em seed ou série A. Serão analisados inicialmente fatores como produtos que já tenham sido validados no mercado e que estejam faturando. As interessadas em passar pelo processo de seleção podem se cadastrar por meio do

A empresa entrou em operação em julho de 2019 e conta com a StartSe como uma das sócias. O foco é levar ao investidor comum a possibilidade de investir nesses negócios. “Fazemos um estudo minucioso que leva em conta diversos aspectos que podem indicar as startups que têm chances de crescer exponencialmente. Assim, será possível oferecê-las aos investidores que confiam no nosso trabalho”, explica Guilherme Enck, cofundador da CapTable.

Foi a partir desta metodologia que, segundo ele, a empresa conquistou a confiança de mais de 2,5 mil investidores que aportaram recursos em startups como Alterbank, Umbler, Skydrones, InovaPictor, Pomartec e InBeauty.

O anúncio da intenção de aporte é feito em um cenário em que o investimento em iniciativas de tecnologia bateu recorde no Brasil mesmo com a pandemia do novo coronavírus. De acordo com levantamento do Distrito, foram captados no mercado de Venture Capital mais de US$ 3,5 bilhões em 2020, valor 17% maior do que o registrado em 2019.

Já o mercado de crowdfunding de investimentos, segundo relatório de atividade de 2019 da Comissão de Valores Imobiliários (CVM) indicou um total de R$ 59 milhões captados por 6.720 investidores para 60 startups. É um resultado 28% maior do que os valores captados em 2018 e o mais alto desde que entrou em vigor a Instrução CVM 588, que regulamentou o setor.

A tendência é que os dados de 2020 sejam superiores ao último relatório oficial. Dentro da própria CapTable, as captações de R$ 500 mil costumavam demorar cerca de 90 dias para serem concluídas em 2019. Já em 2020 a situação mudou para melhor.

Com o plano de captar os R$ 100 milhões até o final do ano, a empresa passa a se posicionar também como uma empresa de funding para startups. Isso envolve, além do uso da plataforma de crowdfunding, rodadas privadas e club deals.

Hoje são oferecidos pacotes de benefícios às startups como serviços do Growth Team e parceiros estratégicos para internacionalização das startups com mentores com amplo conhecimento dos programas de fomento da União Europeia para a entrada de startups no mercado internacional.