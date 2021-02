Startups poderão conhecer ecossistema de inovação do Canadá

A Gramado Summit, evento de inovação e tecnologia sediado na Serra Gaúcha, terá participação da Câmara do Comércio Brasil-Canadá para recrutar startups brasileiras. Uma fase classificatória do concurso Elevator Pitch será realizada durante os três dias de evento, que ocorre de 10 a 12 de março, em Gramado/RS.

Até o dia 22 de fevereiro, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá recebe inscrições para o Elevator Pitch 2021. Aproximadamente 30 startups de todo o País serão selecionadas para participar da competição, cuja etapa final acontecerá em novembro, em São Paulo.

site As inscrições podem ser realizadas pelo. O processo de seleção será realizado por meio dos dados obtidos no formulário de inscrição. Os critérios se baseiam em quatro itens: time, produto/serviço, tração e escalabilidade.

Os requisitos para participação envolvem o preenchimento do formulário de inscrição em inglês, possuir fluência em inglês, ter a sede da empresa no Brasil e apresentar uma equipe dedicada ao negócio. As startups selecionadas serão anunciadas no dia 01 de março e deverão apresentar seus pitches presenciais durante os três dias da Gramado Summit 2021.

A startup escolhida será premiada com uma passagem aérea de sua cidade de origem a São Paulo, cidade que sediará a final da competição, para um representante. O prêmio para a vencedora da fase final, em São Paulo, será a participação de um representante da startup em um programa de imersão no ecossistema canadense, que pode variar de duas a três semanas, além da passagem e hospedagem no Canadá.