Com novo CEO, Iris Data Driven mira na internacionalização

A Iris Data Driven, startup do Hub 4all que tem como foco descomplicar o uso de dados no mercado ajudando empresas a venderem mais, está reforçando o time. A empresa anunciou a contratação de Geanderson Lenz para o cargo de CEO.

O desafio do executivo é estruturar o crescimento em novas áreas da Inteligência Artificial e acelerar a internacionalização da empresa. “As empresas estão gerando um volume gigantesco de dados e, muitas vezes, não sabem como criar uma cultura para que as pessoas possam se apropriar disto, gerando valor a essa base e melhores produtos”, explica o Lenz.

A Íris, neste caso, entra com a sua experiência para apoiar os clientes com a oferta de projetos customizados, que envolvem desde a montagem de infraestrutura até a cocriação de soluções de data mining, machine learning e advanced analytics. “Hoje em dia temos muitos dados disponíveis e processamento barato, mas pouco se fala em como criar uma base sólida para gerar resultados rápidos e de longo prazo. Queremos ajudar as empresas a entender como gerenciar melhor essa base de dados e tirar valor disso”, complementa.

A perspectiva da startup, que conta com 24 colaboradores, é poder levar essa mesma oferta para o mercado internacional, especialmente Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá e Moçambique. “Os produtos de tecnologia do Brasil são muito bem vistos no exterior, pois trabalhamos com tecnologia de ponta e temos muita flexibilidade e criatividade, o que facilita ao tratarmos com culturas diferentes. Qualquer empresa do mundo, de qualquer porte, precisa de uma solução robusta de dados, e queremos que a Íris possa ser esse parceiro”, relata Lenz.

Mestre em Análise de Dados pela Pucrs e formado em Administração dos Sistemas de Informação pela UniRitter, Lenz foi professor de Análise de Dados de 2006 a 2019. Antes de ingressar na Iris, passou por projetos de tecnologia em empresas como Philip Morris, Lamb Weston (USA), Moreira Labs (Portugal), Natura, Supermercado Extra e Centauro. Também atuou profissionalmente como analista de Recuperação de Empresas e na área de Logística da Braskem, Ambev e Votorantim Cimentos.