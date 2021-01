Inscrições para o Scale-Up Endeavor terminam no fim de janeiro

A Endeavor está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro para a primeira turma da Scale-Up do ano em todo o Brasil. O programa de aceleração é destinado a empresas de alto impacto que já possuem diferenciais competitivos no mercado e tenham crescimento anual comprovado de pelo menos 20%.

Os selecionados terão acesso a um networking com empreendedores e empreendedoras em estágios semelhantes e à mentoria com líderes de algumas das empresas que mais crescem no Brasil. Indicados especificamente para cada tipo de negócio, esses mentores e mentoras acompanham os empresários e empresárias ao longo do programa, desenvolvendo diagnósticos sobre os maiores desafios para o crescimento da empresa e, desta forma, procurando contribuir para a superação de problemas.

"Estamos empolgados com o trabalho em 2021. Se em períodos de crise as scale-ups já foram protagonistas, agora, então, elas passam a ser fundamentais na retomada econômica do Brasil e do mundo", aponta Eduardo Afonso, líder da Endeavor no Rio Grande do Sul. Os interessados podem se inscrever pelo link www.endeavor.org.br/scaleup.

Em 2020, mais de 600 empresas foram avaliadas no período de seleção das duas edições da Scale-Up Endeavor no Estado. Dessas, 17 foram aceleradas. Os 39 empreendedores participantes geraram quase 900 empregos diretos e, juntos, faturaram R$ 223,8 milhões. No total, desde que começou a atuar no Estado, em 2015, a organização já apoiou 98 scale-ups gaúchas em oito edições do programa.