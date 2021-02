Os hubs internacionais querem os nossos talentos, alerta Ferst

Os grandes hubs de inovação do mundo estão se abastecendo de profissionais bem formados, e essa tem sido uma ameaça constante para as empresas brasileiras, especialmente as gaúchas. Para resolver isso, o desafio é criar um ecossistema que incentive esses talentos a ficarem por aqui, apesar das propostas salariais tentadoras, defende o presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-RS) e líder do Tecnopuc Viamão e do Tecna, Julio Ferst.