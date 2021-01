Accenture anuncia aquisição da Real Protect

A Accenture anunciou a aquisição da Real Protect, provedora brasileira de serviços gerenciados de segurança e defesa cibernética. Com este movimento, a Accenture expande presença e capacidade na América Latina.

Fundada em 2005, a Real Protect está sediada no Rio de Janeiro, com escritório também em São Paulo. Com dois centros de operação de segurança (conhecidos como SOC, ou Security Operations Centres), a companhia oferece serviços gerenciados de segurança com soluções customizadas e integradas para clientes de todo o Brasil. O monitoramento de ameaças e a capacidade de detecção e respostas a incidentes complementarão as ofertas e experiência da Accenture em segurança da informação.

Os cerca de 90 profissionais de segurança cibernética da Real Protect – que atendem a uma variedade de clientes de saúde, energia, serviços financeiros, petróleo e gás – integrarão a equipe de 7 mil profissionais da Accenture Security em todo o mundo. Daniel Lemos, CEO da Real Protect, vai liderar a área de Serviços Gerenciados de Segurança da Accenture na América Latina.