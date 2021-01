Feevale Techpark terá unidade em Esteio

A Prefeitura de Esteio e a Universidade Feevale formalizaram parceria para a instalação, no município, de uma unidade do Feevale Techpark. O objetivo é possibilitar um espaço para o desenvolvimento de negócios na cidade, estimulando novas ideias e a geração de emprego e de renda.

Inicialmente, 15 projetos serão pré-incubados no Feevale Techpark e participarão de capacitações. Serão três ciclos no total, cada um de até cinco projetos de negócios. Além disso, cinco empresas já consolidadas receberão mentoria. As empresas de base tecnológica desenvolverão novos produtos, serviços ou processos de forma compartilhada. A seleção se dará através de pitch, onde o empreendedor apresentará sua proposta a uma banca de avaliadores. O primeiro acontecerá no dia 25 de fevereiro, de forma on-line.

O contrato prevê a realização de atendimentos aos potenciais empreendedores para apoio ao desenvolvimento de startups, fomentando a capacidade empreendedora de soluções inovadoras. Durante a pré-incubação, a universidade auxiliará na elaboração de planos de ação dos empreendedores, possibilitando o desenvolvimento dinâmico e ágil de produtos, serviços e tecnologias, visando à solução de problemas reais encontrados no mercado.

“Queremos estimular potenciais empreendedores, apoiando-os no desenvolvimento de startups e fomentando a sua capacidade empreendedora”, explica a diretora de Inovação da Universidade Feevale, Daiana de Leonço Monzon. A ideia, segundo ela, é futuramente levar esse projeto a outros municípios, para auxiliar os empreendedores a tirarem suas ideias do papel, transformando-as em negócios.

As capacitações para empreendedores utilizarão processos e métodos criativos para a geração de soluções inovadoras. Os processos de suporte do Feevale Techpark, que foi reconhecido pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) como um dos três melhores parques tecnológicos do Brasil, estão de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais. Com 15 anos, o parque busca promover a geração e o crescimento de empreendimentos inovadores e de base tecnológica. Atualmente, possui unidades em Campo Bom, Novo Hamburgo e Porto Alegre.