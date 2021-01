Chamada de Internet das Coisas 11 projetos aprovados; dois são gaúchos

Onze projetos foram selecionados para a chamada IoT – Eficiência Industrial, uma iniciativa do Senai e do BNDES por meio do Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica, com sede em São Leopoldo.

O objetivo é promover o desenvolvimento de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) em produtos e processos para aumentar a eficiência e competitividade da indústria nacional. Para isso, a expectativa é a realização de projetos cooperativos para desenvolvimento tecnológico e a difusão de tecnologias digitais.

Duas empresas gaúchas foram selecionadas: IMS Soluções em Energia e Master Sistemas Automotivos – Randon (RS). As demais contempladas foram a FCA Fiat Chrysler Automóveis, Dana Indústrias, Seg Automotive Components, ArcelorMittal, Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica, Indústria e Comércio de Cosméticos Natura, Vitau Automation e Braspowertech. Com início previsto para fevereiro, os projetos serão desenvolvidos em 12 meses.

A chamada recebeu de 56 propostas, de 37 empresas de todo o Brasil. Deste total, 11 foram aprovados em três categorias: To Go (aplicação de tecnologias IoT para demandas transversais, previamente estruturadas pelo instituto); On demand (desenvolvimento de demanda específica de uma empresa, em uma das áreas temáticas descritas no edital e Alliance (projeto específico, a ser desenvolvido por duas ou mais empresas em uma das áreas temáticas do edital).

Até 2025, o impacto potencial no Brasil do uso de IoT deverá ser de US$ 50 bilhões a US$ 200 bilhões por ano. Os dasdo são do estudo Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil, realizado pelo BNDES em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que aponta a tecnologia como estratégica para o País.

A avaliação é que a tecnologia é capaz de produzir mais efeitos positivos do que a robótica avançada, as tecnologias cloud e a internet móvel.