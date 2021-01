Rappi lança o RappiBank, braço de serviços financeiros no Brasil

O Rappi anunciou o lançamento do RappiBank no Brasil, banco digital criado para oferecer serviços financeiros a seus usuários e aliados. O primeiro produto disponível da nova vertical é uma linha de crédito de capital de giro voltada aos parceiros do superapp.

O empréstimo, chamado de RappiCapital, tem valor de R$ 10 mil a R$ 500 mil e taxa de juros a partir de 1,7% ao mês, com prazo de até 24 meses. O programa é dirigido a todos os tipos de estabelecimentos participantes do ecossistema do Rappi, incluindo restaurantes, farmácias, lojas e supermercados.

“Os produtos financeiros que estamos começando a oferecer fortalecem a parceria com nossos aliados, principalmente neste momento difícil em que vivemos”, afirma o presidente do Rappi no Brasil, Sérgio Saraiva. “Queremos ser parte essencial da vida dos nossos parceiros e, nesse sentido, serviços financeiros são fundamentais para alcançarmos esse objetivo", complementa.

O processo de solicitação do empréstimo é realizado de maneira 100% digital e sem a necessidade de garantias. Após a análise e aprovação do crédito, o valor é depositado na conta dos estabelecimentos em até 24 horas.

O presidente do RappiBank no Brasil, João Paulo Félix, esse modelo de crédito permite que os aliados tenham acesso ao capital necessário de maneira simples e rápida para continuar crescendo seus negócios dentro e fora do ecossistema do Rappi. "Esse é o primeiro produto financeiro de uma série que estamos preparando para nossos usuários e parceiros", adianta.

O RappiBank tem mais dois lançamentos programados para este primeiro trimestre de 2021: a chegada do cartão de crédito, que já tem uma lista de espera disponível aos interessados em adquiri-lo, além de uma solução de antecipação de recebíveis direcionada para pessoas jurídicas.

“O anúncio do banco digital do Rappi no Brasil segue a evolução natural de uma startup que traz a inovação em seu DNA. É mais um passo importante neste caminho para oferecer realmente tudo de tudo aos nossos usuários em um só lugar”, conclui Félix. “O Rappi é um investimento de longo prazo e temos ainda muito a crescer.”