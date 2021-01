InovAtiva Brasil quer chegar a 10 mil startups aceleradas

O programa InovAtiva Brasil acelerou 252 startups em 2020, um marco no ano em que o projeto se reposicionou como um hub de aceleração, conexão e capacitação de startups. A meta para os próximos anos é chegar a 10 mil empresas aceleradas.

No primeiro semestre de 2020, o programa InovAtiva Brasil recebeu inscrições de todos os estados brasileiros e obteve a marca inédita de 128 startups aceleradas em um único ciclo. Além disso, neste ano o InovAtiva de Impacto obteve 335 candidaturas, número recorde dentre todas as edições deste programa.

Em dezembro, o hub concluiu os ciclos dos programas InovAtiva Brasil 2020.2 e InovAtiva de Impacto 2020 , em evento realizado de forma totalmente on-line. Na ocasião, os participantes receberam orientação e capacitação para otimizar as práticas de gestão, administração, marketing e investimentos para o futuro. Além disso, também apresentaram suas soluções para a maior banca de mentores e investidores do país.

"Estamos dedicando os nossos melhores esforços para que o empreendedorismo cresça e possa ser desenvolvido em todas as regiões do País. Nosso objetivo, por meio de várias ações, é chegar a mais de dez mil startups aceleradas", afirma o Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SDIC/SEPEC/ME), Carlos Da Costa.

Criado em 2013, o InovAtiva é um hub de aceleração, conexão e capacitação de startups brasileiras. Realizado pelo governo federal e pelo Sebrae, é executado da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI). O hub está estruturado em três pilares (aceleração, ecossistema e academy), oferece uma série de produtos e programas para apoiar a criação de uma nova geração de soluções e otimizar o potencial das startups nacionais.