Grendene lança vending machine, primeira iniciativa do Bergamotta Works

E chegou ao mercado o primeiro resultado comercial do Bergamotta Works, o laboratório de inovação criado recentemente pela Grendene, maior exportadora de calçados do Brasil e uma das maiores produtoras mundiais, para desenvolver soluções que aproximem os consumidores das marcas.

É uma rede de vending machines, máquinas automáticas para comercialização de produtos da marca Ipanema. Neste momento, os equipamentos estão instalados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e nos Estados Unidos.

O projeto está em fase piloto é um dos 11 MVP’s (Produto Mínimo Viável, na sigla em inglês, para validar a viabilidade de novos negócios) do Bergamotta Works. O desenvolvimento contou com o apoio da Casa Group, empresa especializada em vending machine.

“Criamos o Bergamotta Works para avaliar ideias de forma rápida, formatar e aplicar projetos em tempo recorde, como o mercado exige, utilizando como principal ferramenta a inovação, que faz parte do nosso DNA. O projeto de vending machine da Ipanema nasceu desta forma, em pouco mais de seis meses, e graças ao empenho de um time formado por especialistas multidisciplinares”, afirma o diretor de Negócios Digitais da Grendene, Paulo Pedo.

Em cada uma dessas máquinas automáticas os consumidores têm acesso a cerca de 500 produtos da Ipanema. O objetivo é testar diversos recursos atrelados às primeiras vending machine ao longo de 2021. Uma das possibilidades é que o projeto seja escalado a partir de um modelo de franquia focado tanto no mercado brasileiro quanto internacional.

O Bergamotta Works

O laboratório de inovação da Grendene, Bergamotta Works, foi lançado para criar e testar soluções inovadoras que aproximem pessoas e negócios de forma sustentável. O espaço está instalado em Porto Alegre (RS) e conta com um time formado por profissionais especializados em áreas como tecnologia, sustentabilidade, design e engenharia, entre outras. O Bergamotta tem como head Arturo Garziera.

Em parceria com o Bergamotta Works, a Grendene lançou recentemente o Hello Melissa, um clube de assinaturas com produtos exclusivos da marca. O laboratório de inovação também é uma das iniciativas do processo de transformação digital da Grendene, que está baseado nos pilares de tecnologia, cultura e negócios e tem a ambição de percorrer cinco anos em dois.