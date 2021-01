Lançamentos dão o tom de um 2020 mais conectado

O ano de 2020 chega ao fim com a marca da digitalização. Tivemos que nos conectar como nunca. Para trabalhar, estudar, entrar em contato com as pessoas e também para encontrar novas alternativas de entretenimento já que, na maior parte do tempo, ficar em casa deu o tom da nossa rotina diária. Foi um momento em que os fabricantes apostaram em lançamentos de dispositivos eletrônicos que se propõe a estimular cada vez mais essa conectividade, agora acelerada. Confira alguns dos produtos que chegaram ao mercado brasileiro em 2020.

iPhone 12 mais rápido e com telas Super Retina

A14 Bionic alimenta recursos como o Apple ProRAW para maior controle criativo nas fotos

APPLE/DIVULGAÇÃO/JC

Quatro vezes mais resistente à quedas, 11% mais fino, 16% mais leve e compatível com a tecnologia 5G. Como faz tradicionalmente a cada ano, a Apple renovou a sua linha de smartphones com o lançamento do iPhone 12, que aposta no A14 Bionic, apontado como o chip mais rápido em um smartphone. A linha conta com o iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, com as maiores telas Super Retina XDR de ponta a ponta em um iPhone, e a nova parte frontal em Ceramic Shield, promovendo o maior avanço de todos os tempos na resistência do iPhone. E também com o iPhone 12 e o iPhone 12 mini. O A14 Bionic alimenta recursos como o Apple ProRAW para maior controle criativo nas fotos, além de permitir pela primeira vez a experiência de vídeo Dolby Vision de ponta a ponta de até 60 qps. Os sistemas de câmera Pro incluem uma ultra-angular, uma teleobjetiva com distância focal ainda mais longa no iPhone 12 Pro Max e as novas câmeras grande-angulares para capturar imagens com qualidade profissional e vídeos em ambientes iluminados e com pouca luz. O novo Scanner LiDAR permite experiências imersivas em realidade aumentada e a tecnologia MagSafe, com recarga sem fio de alta potência e um novo ecossistema de acessórios com encaixe fácil no iPhone. O iPhone 12 Pro Max, o top da nova linha, custa a partir de R$ 10,999,00 no site da fabricante. Outra novidade da fabricante foi o Apple Watch Series 6, que melhora os recursos de saúde dos modelos anteriores do Apple Watch com um novo medidor da saturação de oxigênio no sangue do usuário. Com ele, é possível entender melhor o estado geral de boa forma e bem-estar. A saturação de oxigênio representa a porcentagem de oxigênio transportado por glóbulos vermelhos dos pulmões para o resto do corpo, e indica se esse sangue oxigenado está sendo distribuído.

Samsung aposta na Crystal UHD como evolução do 4K

Tela da televisão é mais fina do mercado e o visual é livre de cabos aparentes

SAMSUNG/DIVULGAÇÃO/JC

A Samsung trouxe para o mercado brasileiro de TVs em 2020 a Crystal UHD, com bordas infinitas e compatibilidade com múltiplos assistentes de voz. A linha é considerada pela empresa um marco de evolução na tecnologia 4K. O padrão estético foi elevado com as bordas infinitas, a tela é mais fina do mercado e o visual é livre de cabos aparentes. O processador Crystal é responsável por um upscaling de imagem mais preciso, além de cores mais vivas e melhores níveis de contraste. Já para quem usa sua TV para jogar, ao ligar um console a TV ativa o modo Game automaticamente, diminuindo o tempo de resposta e otimizando a exposição de luz nas cenas mais escuras, o que aumenta a performance dos jogos. No quesito conectividade, além de recursos já conhecidos, como conexão Bluetooth e o controle remoto único, a Crystal UHD apresenta comando de voz e múltiplos assistentes pessoais, permitindo que o consumidor escolha o seu preferido para controlar desde funções básicas da TV até dispositivos inteligentes de casa. A categoria conta com os modelos TU8000 e TU8000, com tamanhos que vão de 43” a 82”. Os preços sugeridos partem de R$ 2.299,00 e podem chegar a R$ 16.999,00.

Echo, da Amazon, aprimora interação com Alexa

Echo Show 10 traz display HD brilhante de 10 polegadas

AMAZON/DIVULGAÇÃO/JC

Relógio, novos designs esféricos e qualidade de som superior são algumas das novidades da linha Echo, Echo Dot e Echo Dot, da Amazon, para tornar Alexa mais inteligente e útil para os usuários. A nova geração lançada em 2020 tem design completamente novo e acabamento em tecido que contrastam com o anel brilhante de LED na base da esfera. Os dispositivos possuem uma melhor qualidade do som, graças ao woofer de três polegadas, dois tweeters e processamento Dolby que entrega som estéreo com agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos. O novo Echo Show 10 é uma completa reinvenção da Alexa com tela. Ele tem display HD brilhante de 10 polegadas que automaticamente se mantém sob o alcance da visão, se movimentando conforme o usuário interage com a Alexa – não importa onde ele estiver no ambiente. É possível pedir à Alexa para fazer uma chamada de vídeo sem se preocupar em sair do enquadramento — enquanto você anda a tela também se move, e a nova câmera grande-angular de 13 megapixels com tampa integrada aumenta e diminui o zoom para sempre manter a pessoa no centro da tela. Já o Echo, pela primeira vez, vem com um hub integrado de casa inteligente compatível com Zigbee e bluetooth de baixa energia. O novo Echo Dot vem com relógio e um display de LED simples para o usuário também ver temperatura, timers ou alarmes. O Echo (R$749,00) e Echo Dot (R$399) estão disponíveis nas cores preta, branca e azul. O Echo Dot com relógio (R$ 499,00) em branco e azul. O Echo Show 10 (R$1.899,00) chegou ao mercado na cor preta.

Dell comercializa notebook nacional, 30% mais barato

Modelos vêm com processadores IntelCore de 10ª geração, com até 16GB de memória RAM

DELL/DIVULGAÇÃO/JC

A Dell lançou oficialmente em junho no mercado brasileiro a nova linha de notebooks premium XPS 13. Com design renovado, o equipamento é o único da categoria com a borda infinita de quatro lados, graças à tecnologia InfinityEdge, o que garante a maior tela do mercado (16:10) para um equipamento de 13.4 polegadas, em versões Full HD Non-Touch e UHD 4K Touch. Com três diferentes configurações, os modelos vêm com processadores Intel®Core de 10ª geração, com até 16GB de memória RAM e até 1TB SSD de armazenamento. A nova linha XPS 13 é produzida no Brasil, o que resulta em uma redução de até 30% no preço dos equipamentos – em relação à versão anterior. A duração de bateria é de mais de 18 horas de uso contínuo e 12 horas na versão touch. Os preços variam de acordo com a configuração.

PlayStation 5 tem carregamento instantâneo e novos jogos

Nova geração oferece experiências de entretenimento, com serviços de streaming

Yelim LEE/AFP/JC