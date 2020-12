Liga Ventures lança ferramenta para mapeamento de startups

A Liga Ventures, com apoio estratégico da PwC Brasil, lança no mercado a ferramenta Startup Scanner, que busca ampliar a visibilidade e potencialidade de geração de negócios para as startups no País.

Uma evolução dos mapas de startups estáticos atualmente disponíveis no mercado, a Startup Scanner é atualizada a cada novo registro de startup inserida. Desta forma, traz mais dinamismo para o monitoramento e conhecimento das soluções construídas pelos empreendedores, tanto pelos mapeamentos ativos como pelas redes de parceiros espalhados pelo País e os usuários que poderão sugerir negócios para figurarem nestas vitrines.

Entre as diversas funcionalidades da Startup Scanner está a que possibilita conhecer as startups por setor e categorias, criar listas de favoritos e entrar em contato com as empresas.

“Informar de maneira estruturada e com qualidade sobre como as inovações e startups aqui no Brasil estão se comportando foi algo que sempre acreditamos aqui na Liga. Para fortalecer ainda mais este ambiente de negócios, é importante dar visibilidade e dinamismo para que as startups sejam conhecidas e vistas pelos seus potenciais clientes, investidores, imprensa e parceiros”, observa o sócio-fundador da Liga Ventures, Rogério Tamassia.

A empresa está há cerca de cinco anos no mercado e conta em seu portfólio com mais de 450 projetos e transações gerados diretamente entre aproximadamente 300 startups aceleradas em parceria com mais de 40 grandes empresas, como Porto Seguro, Mercedes-Benz e Danone.

O sócio líder da área de New Ventures and Innovation da PwC no Brasil, Luiz Ponzoni, diz que essa parceria reforça o movimento da empresa para ampliar suas expertises dentro do mundo de inovação aberta e startups.

“O nosso apoio à Startup Scanner é a primeira entrega ao mercado de uma parceria mais ampla, firmada por nós com a Liga Ventures. A ferramenta entra em funcionamento com um mapa dinâmico de startups no setor de energia e, na sequência, apresentará vários temas como vendas, foodtechs, educação, varejo e saúde”, conta.