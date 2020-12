Whydea, de Passo Fundo, recebe aporte financeiro

O ano mais desafiador das últimas décadas para a economia brasileira se encerra com uma boa notícia para a Whydea, startup de Passo Fundo, no Norte gaúcho. A empresa especializada na oferta de soluções tecnológicas e modelos de negócios capazes de potencializar as vendas e os serviços, recebeu um investimento de R$ 450 mil por 15% do seu patrimônio líquido.

Essa é uma das primeiras operações que envolvem o mercado de Venture Capital na região. Com o valor do investimento, a empresa projeta a expansão de atuação no Rio Grande do Sul e o aumento do time de colaboradores.

“É um importante marco para nós, pois solidifica o trabalho que estamos realizando há 19 meses. Os bons resultados apresentados pela empresa e as projeções para o próximo ano atraíram alguns investidores. Fechamos o negócio com um empresário de Passo Fundo, que tem um perfil empreendedor bastante arrojado e acredita nesse nicho de mercado,” explica o Head de marketing e Growth da Whydea, Sandro Augusto Silva.

Os recursos serão utilizados para incrementar o portfólio de serviços e para a contratação de novos colaboradores. Eentre as novidades que vêm no embalo do investimento está a oferta de soluções de growth hacking, marketing focado em crescimento visando resultados rápidos para os clientes. Também entrará no rol de serviços oferecidos um programa de inovação para empresas mirando em novos produtos, serviços e canais de vendas.