Everis cria área de Talent Transformation e contrata executiva

A everis, consultoria multinacional de negócios e TI do Grupo NTT Data, acaba de criar a área de Talent Transformation. A líder será Leylah Halima Macluf, com mais de 15 anos de experiência em Recursos Humanos. Ela foi gerente de Talentos e Cultura Organizacional da Coca Cola Femsa, coach executiva da Bbold, head de desenvolvimento organizacional da Archer Daniels Midland para a América do Sul, gerente sênior de Desenvolvimento Organizacional do McDonalds, e gerente sênior de Capital Humano da Deloitte.