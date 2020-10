Distrito lança programa de desenvolvimento para startups

A Distrito, empresa de inovação aberta, acaba de lançar o Distrito for Startups, programa que nasceu da fusão das frentes de negócio da companhia e novas ações em prol do empreendedor. A iniciativa tem como objetivo auxiliar as startups residentes, dos mais diversos estágios, a superar suas dores, pensar soluções em conjunto e abrir as portas para novos negócios.

O projeto foi concebido ao longo dos últimos meses, depois do lançamento de um programa de residência digital em função dos protocolos de isolamento adotados diante da pandemia do coronavírus. Em poucas semanas, a empresa viu seu número de residentes dobrar e chegou a 12 estados, o que ajudou a Distrito a identificar uma demanda comum às startups: a necessidade urgente de apoio mais próximo e intenso aos fundadores, que muitas vezes se deparam com dificuldades, responsabilidades e carência de certos conhecimentos sobre a gestão de um negócio de inovação.

O sócio e CEO do Distrito, Gustavo Araujo, diz que o formato do plano é inédito e totalmente focado nas necessidades dos fundadores. “Diferente de uma aceleração tradicional, que dura algumas semanas e termina, essa é uma iniciativa contínua de desenvolvimento e ajuda às startups, oferecendo a elas ferramentas, pessoas e diversos meios para que possam crescer de forma sustentável", comenta.