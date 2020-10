Inscrições para Conecta Caldeira estão abertas até seis de novembro

Estão abertas até o dia seis de novembro as inscrições para a primeira edição do Conecta Caldeira. O programa vai reunir startups e grandes empresas para criar soluções que respondam aos principais desafios do mercado. A iniciativa é do Instituto Caldeira, hub de inovação localizado no 4º Distrito, em Porto Alegre, e fundado por 39 companhias gaúchas.

A primeira rodada do Conecta Caldeira é voltada ao setor financeiro e vai juntar startups a players como Agibank, Banrisul, Sicredi, Saque e Pague e Banco Topázio. O Agibank, aliás, acaba de anunciar a criação de um lab de tecnologia junto ao Instituto Caldeira, além da implementação de um campus em Campinas (SP), para atender os planos de expansão e crescimento da instituição.

O Conecta Caldeira quer ajudar a resolver cinco grandes desafios do segmento bancário: gestão e operação interna, produtos e serviços financeiros, crédito e microcrédito, relacionamento com o cliente e iniciativas de impacto social.

Após a seleção inicial, as startups participarão de um pitch day on-line, de onde sairão as selecionadas por temas, que passam para a conexão direta com as empresas.