Golpe brushing scam pode explicar pacotes misteriosos

As embalagens com sementes misteriosas que estão chegando às casas de algumas pessoas podem ser parte de um golpe chamado de brushing scam. Isso acontece quando compras não-solicitadas pela internet são enviadas para um cliente qualquer para que, em seguida, o site possa postar uma avaliação falsa do comprador. Com isso, os sites têm melhores notas, ganham a credibilidade dos consumidores e, consequentemente, aumentam as suas vendas.

"Há relatos de pessoas que nunca fizeram compras em sites chineses e, mesmo assim, estão recebendo essas sementes", ressalta o advogado Luiz Paulo Germano, sócio do escritório Medeiros, Santos & Caprara na Área Digital.

Ele enfatiza que os consumidores devem ter cuidado ao fazer cadastros em sites, especialmente de compras on-line. "É preciso observar criteriosamente o site, verificando se possui credibilidade, comprometimento com as normas de segurança de dados e histórico de problemas. Informações como endereço, contatos e documentos pessoais são valiosos e podem representar riscos nas mãos de pessoas mal intencionadas", alerta.

Os pacotes vêm lacrados e chegam acompanhados ou não de uma compra feita em um site local da China ou de outros países asiáticos. O assunto esta sendo acompanhado pelo Brasil e outros países e a orientação é de que as pessoas entreguem as sementes para as autoridades agropecuárias, uma vez que já foi constatado que esses itens podem trazer riscos, como microorganismos e pragas.