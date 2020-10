Com nova Soundbar sem fio, Harman promete experiência imersiva

Graves intensos e potência capaz de criar uma experiência diferenciada na sala de estar é o que os consumidores poderão esperar, de acordo com a Harman, com um lançamento que chega para reforçar o seu portfólio de soudbars. O JBL Cinema SB160 tem decodificador Dolby Digital, dois canais na barra e um subwoofer sem fio.

A soundbar, equipamento que melhora a capacidade de áudio dos televisores, produz 110 Watts RMS de potência com seus quatro falantes do tipo full-range. Além de assistir filmes e séries favoritos, é possível reproduzir na JBL Cinema SB160 playlists via streaming a partir de qualquer smartphone, tablet ou laptop, graças à tecnologia de conectividade Bluetooth 4.2.

Livre de fios, a soundbar e o subwoofer se encaixam com facilidade nos ambientes. A instalação na televisão de casa é feita por meio da conexão HDMI ARC, com um único cabo. A soundbar JBL Cinema SB160 está disponível no Brasil na cor preta. O preço sugerido é R$ 1.799,00.