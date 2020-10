Feevale Techpark prorroga inscrições para pré-incubação de negócios de impacto

As inscrições para a primeira turma de Pré-incubação de Negócios de Impacto Socioambiental do Feevale Techpark foram prorrogadas até o dia 14 de outubro. A iniciativa conta com o apoio da Sicredi Pioneira RS e é voltada a projetos com impacto social e/ou ambiental, com o objetivo de desenvolver o planejamento e transformar a ideia em negócio.

Os selecionados receberão assessorias nos seguintes temas: perfil empreendedor, finanças, gestão, mercado e tecnologia (processos e ferramentas para o desenvolvimento de protótipo).

As vagas para a pré-incubação são limitadas. Os projetos serão avaliados e os pré-selecionados poderão participar do Pitch Day Impacto, que ocorrerá no dia 17 de outubro, de forma virtual.