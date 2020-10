Cozinhe.me participa de pitch do Startup Lisboa

A startup Cozinhe.me (www.cozinhe.me), de Porto Alegre, é a única do Rio Grande do Sul a participar da 3 edição do From Start-to-Table, programa de aceleração da incubadora de negócios Startup Lisboa, de Portugal. A empresa concorre na categoria “Conceitos de Restauração e Produtos de Food & Beverage Sustentáveis”, fará seu pitch on-line, nesta sexta-feira.

A incubadora portuguesa tem 20 mil euros para distribuir entre dois projetos vencedores de destaque. Depois dessa fase, um júri constituído por membros da Startup Lisboa e especialistas ainda irá selecionar até 20 projetos para entrar no programa.

A Cozinhe.me foi fundada em 2016, tem base tecnológica e foco na experiência. Em 2019, a startup começou a investir em inteligência artificial com a chef robô Olívia, que ajuda as pessoas a cozinhar. Atualmente, a Cozinhe.me oferece caixas com refeições completas para a pessoa preparar na sua casa e tem playlists indicadas para cada prato no Spotify.