99 anuncia investimentos de R$ 157 milhões no Brasil

O desenvolvimento de soluções mais acessíveis de mobilidade e de segurança estão entre os destinos do investimento de R$ 157 milhões que a 99 acaba de anunciar que fará no Brasil. O valor está distribuído em R$ 90 milhões no desenvolvimento de novos produtos, que atendem as necessidades da população nesse momento de pandemia; R$ 35 milhões em soluções de segurança e R$ 32 milhões em ações de proteção sanitárias.

“É a primeira vez na história da 99 que desenhamos tantos produtos e lançamos concomitantemente, além de termos novas soluções que serão anunciadas para o mercado nos próximos dias. Entendemos a urgência da crise econômica e sanitária e queremos ser o app de preferência das pessoas”, aponta o diretor-geral de Operações e Produtos da 99, Davi Miyake.

Segundo ele, esses investimentos vão apoiar a criação de soluções pensadas para atender as necessidades da sociedade nesse momento de pandemia, especialmente para famílias de baixa renda que não puderam fazer o isolamento social, e buscam alternativas mais seguras de transporte para evitar a contaminação pelo coronavírus. “Não é à toa que 55% dos nossos passageiros em zonas periféricas cresceram o uso de app durante a pandemia”, reforça o executivo.

Entre os novos produtos desenvolvidos com os recursos estão o 99Pay (primeira carteira digital associada a um aplicativo de mobilidade), o 99Poupa (corridas em horário fora do pico com até 30% de desconto) e o 99Entrega (delivery de objetos pessoais diretamente pelo app). Eles estão em operação em algumas cidades e sendo expandidos para todo o País.

Na área de segurança, um dos resultados do aporte de R$ 35 milhões está a expansão da instalação de dashcams, tecnologia utilizada nas principais cidades atendidas pela 99 para aumentar a segurança dos motoristas e passageiros antes, durante e depois das corridas. O aplicativo também lançou o monitoramento in-trip e gravação de áudio este ano, que funciona por inteligência artificial e detecta automaticamente longas paradas ou corridas que duram mais do que o esperado.