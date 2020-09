Gerdau reforça parcerias e avança na aceleração de startups

inscrever As construtechs, startups com soluções que possam ajudar a construção civil a aumentar a sua produtividade, podem seaté o dia 30 de setembro no primeiro processo seletivo da Ventures Gerdau, aceleradora de startups da Gerdau Next, braço de novos negócios da maior empresa brasileira produtora de aço do Brasil.

Até o momento, 110 já se inscreveram e a estimativa é fechar de 130 a 150. Destas, 15 serão selecionadas para participar de um pitch day com a diretoria executiva da Gerdau, para avaliação de parcerias e potencial desenvolvimento em conjunto dos negócios. O anúncio das selecionadas será feito no dia sete de outubro e o processo de aceleração deverá se estender até março.

“Queremos suportar o desenvolvimento e o crescimento exponencial destes empreendedores para estimular projetos que impactem positivamente o ecossistema de construção civil”, aponta o vice-presidente da Gerdau, Juliano Prado. A ideia é, com o tempo, desenvolver processos seletivos para atrair startups que atendam outros mercados, como indústria do futuro, mobilidade, automotivo, novos materiais e modelos digitais de interação com clientes e a cadeia produtiva.

O start por esse segmento específico tem uma explicação. Há uma lacuna na produtividade da construção no Brasil, que hoje em dia fica em torno de 15%. “A meta é fomentar tecnologias disruptivas paraque possamos aumentar a produtividade do setor, o que será benéfico para os empreendedores e para a sociedade”, diz o executivo.

A Gerdau vem investindo na sua estratégia de futuro. Em 2018, se estabeleceu no Vale do Silício, na Califórnia (EUA). O escritório fica em São Francisco e reúne profissionais com a missão de buscar inovações de alto impacto capazes de melhorar a eficiência da empresa e trazer ganhos para seus clientes.

No final de 2019, criou o Paris Ventures, fundo que conta com US$ 80 milhões para investir em startups promissoras. É deste montante que virão os investimentos que a Gerdau Ventures poderá direcionar para as empresas que estão se inscrevendo nos seus processos de aceleração, como esse primeiro que já está ativo.

Prado explica que a perspectiva é que programa seja o mais customizado possível. Por isso, ao contrário do que geralmente acontece nestes processos, não existe uma definição prévia do número exato de empresas que serão escolhidas e nem uma exigência por determinado estágio de maturidade destas candidatas – podem ser startups em etapa de ideação até as que já estão em operação e escalando.

O mesmo vale para o valor que cada uma poderá receber e o modelo de aproximação da companhia com essas startups. Poderá ser uma contratação dos serviços, uma parceria ou uma aquisição.

“É um projeto muito personalizado. Queremos atrair os empreendedores certos para resolver os problemas certos e depois conversar com eles sobre investimento e modelo de trabalho”, diz Prado.

Quatro empresas estão dando suporte ao programa de venture capital da companhia: Startse, Terracota Ventures, ACE e, mais recentemente, a Autodesk, líder mundial de designs em 3D e software de engenharia.

Com a parceria da StartSe, a expectativa é que as startups aceleradas tenham vagas nos programas internacionais no Vale do Silício, China ou Israel. Os seus líderes participarão do programa de formação StartSe Executive Program. Além disso, serão realizadas duas sessões de mentoria em grupo, por mês, a partir das unidades internacionais da startup de educação. Também estão previstas seis MasterClass.

A Autodesk também gerará sinergias no mercado internacional, já que possui centros de inovação nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. “Com esses parceiros, vamos estar conectados com cinco centros globais”, destaca o vice-presidente da Gerdau.

A Gerdau também oferecerá experimentação, campo de prova e mentoria com os diretores da companhia. “Tudo isso está no kit do que iremos oferecer, além do aporte financeiro. O nosso fundo permite valores expressivos, mas cada caso será analisado”, complementa.