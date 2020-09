Startup de gestão das equipes remotas recebe R$ 1 milhão

A gestora de venture capital Iporanga Ventures acaba de anunciar um investimento de R$ 1 milhão na FieldLink, startup de gestão das equipes remotas. O aporte será usado para a expansão da companhia, com foco maior nas áreas comercial e de produto.

Fundada em 2016, a FieldLink permite aos gestores acompanhar o esforço e o cumprimento de metas de sua equipe em campo. Tudo em tempo real. Checklist, definição de fluxos de trabalho e a geração de relatórios automatizados são alguns dos recursos disponíveis.

“A gestão de uma equipe consultiva é uma dor para pequenas, médias e grandes empresas, seja nas áreas comerciais, técnicas ou jurídicas. Nosso trabalho é conectar o gestor com a ponta, facilitando a relação e a comunicação entre gerentes e consultores", afirma Diego Cueva, cofundador e CEO da FieldLink.

A FieldLink tem em seu portfólio parceiros como Itaú, Banco do Brasil, Peugeot, iFood, Accenture, CPFL e Grupo Pão de Açúcar. Com a previsão de dobrar o faturamento com relação ao resultado de 2019, a empresa deve apostar ainda mais na tecnologia para apoiar de forma cada vez mais personalizada as equipes de campo e em home office.

A Iporanga, uma das pioneiras em investimento pre-seed e seed no Brasil, estreou no Venture Capital em 2011 com um investimento na empresa Quero Educação. Em 2013, investiu ainda no Power Point de outro case de sucesso nacional, a Loggi, que, em 2019, tornou-se unicórnio ao ser avaliada em mais de US$ 1 bilhão.