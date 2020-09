O mercado de wearables cresceu 21,1% no segundo trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre de 2019, resultado das vendas de 208.350 dispositivos vestíveis, entre fitbands e smartwatches. A receita de abril a junho deste ano foi de R$ 301.482,356.

"Não fosse o impacto causado pela pandemia da Covid-19 e as altas cambiais, o segundo trimestre poderia ter apresentado resultado ainda melhor. Mas, mesmo assim, surpreendeu positivamente", afirma o analista de pesquisa e consultoria em Consumer Devices da IDC Brasil, Renato Meireles.

Os dados são do estudo IDC Tracker Brazil Wearables Q2 2020, realizado pela IDC Brasil, líder em inteligência de mercado, serviços de consultoria e eventos para os mercados de tecnologia da informação, telecomunicações e tecnologia de consumo.

De abril a junho, houve picos de consumo e alguns fabricantes registraram recordes de vendas. "Com a pandemia, mais pessoas ficaram dentro de casa e, preocupadas com o corpo e com a saúde, de alguma maneira começaram a se exercitar e a buscar dispositivos para monitorar os exercícios físicos, acompanhar o ritmo cardíaco e controlar o sedentarismo”, observa.

Para o analista da IDC Brasil, as vendas realizadas pelos canais on-line também contribuíram para o resultado positivo. Isso porque, os wearables já têm uma boa performance de vendas no e-commerce. Com o fechamento das lojas físicas devido a pandemia, a procura foi ainda maior.

“Outra curiosidade é que a venda de wearables pode ter sido puxada por outros setores. O mercado do ciclismo, por exemplo, registrou alta nas vendas de bicicletas durante o início da pandemia no Brasil e o consumidor que comprou uma bike e seus acessórios também pode ter incluído uma fitband ou um smartwatch para acompanhar o desempenho dessa prática", afirma Meireles.

Fitbands e smartwatches estão entre os wearables mais procurados

O ticket médio dos wearables aumentou no segundo trimestre de 2020. As fitbands custaram, em média, R$ 810,00, e os smartwatches R$ 2.128, 00. Isso representa um aumento de 121,4% e 45,4%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado. "O dólar foi o principal motivo deste aumento. Os fabricantes dependem da importação de componentes e, com a alta da moeda americana, o repasse foi sentido no preço final para o consumidor", explica o analista da IDC.