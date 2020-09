Goethe-Institut terá hackathon para projetos culturais

O Goethe-Institut está trazendo ao Brasil o Abre-te Código, um projeto internacional para apoiar a expansão do acesso ao patrimônio cultural por meio do desenvolvimento de tecnologias. A ideia é explorar acervos de museus, bibliotecas e arquivos. Para isso, uma das ações será uma maratona de desenvolvimento tecnológico com foco na criação de protótipos de aplicações que explorem pacotes de dados disponibilizados pelas instituições culturais.