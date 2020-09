9ª edição do Startup Garage está com inscrições abertas

O Startup Garage, programa de Modelagem de Negócios do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc), está comabertas até 30 de setembro. A meta é transformar ideias em negócios a partir de mentorias, workshops, palestras e troca de experiências com profissionais do mercado do empreendedorismo e da inovação. A 9ª edição será totalmente on-line, com encontros virtuais pelo Zoom e uma comunidade para o compartilhamento de conteúdos e de dúvidas. Ocompleto do programa já está disponível.